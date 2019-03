Due risse in pochi minuti, a Reggio Emilia

Due interventi della polizia per due differenti liti, una in via Balletti e una in via Codro. La prima lite ha visto protagonisti un extracomunitario di 29 anni che alla vista degli agenti ha provato ad aggredirli, venendo bloccato ed arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. La seconda lite ha invece coinvolto un italiano di 52 anni e un marocchino di 59 anni che si stavano picchiando per futili motivi: nella colluttazione il marocchino è caduto per terra picchiando la testa, venendo portato in ospedale poco dopo, mentre l’italiano è stato denunciato per lesioni.