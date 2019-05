Due rapine in 24 ore, a Reggio Emilia

Due donne sono state rapinate nel centro storico a Reggio Emilia, nell’arco di 24 ore. Il primo caso è accaduto in un parcheggio nella zona dei giardini di porta Santo Stefano, dove una 43enne è stata raggiunta da un malvivente che si è fatto consegnare 70 euro che la donna aveva nel portafoglio, minacciandola con un taglierino. Il secondo caso invece riguarda una 30enne la quale è stata avvicinata nel parcheggio di via Cecati da un uomo armato di coltello il quale si è fatto consegnare il cellulare per poi allontanarsi a piedi. Nessuna delle due donne è rimasta ferita.