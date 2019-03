Droga in zona stazione, arrestato 28enne nordafricano

Finito in manette un 28enne originario del Nordafrica in Italia senza fissa dimora, per l’accusa di spaccio di stupefacenti. Dakire Tassine infatti gestiva una parte dello narcotraffico in zona stazione via Whatsapp. Sequestrati al giovane una dozzina di grammi di cocaina, durante un servizio di controllo in abiti civili svolto dai militari.