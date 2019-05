Droga nascosta nelle officine, in carcere i responsabili

Un’operazione della polizia reggiana ha portato, il 10 aprile scorso, al sequestro di 4,5 kg di marijuana e di mezzo etto di cocaina in un’officina di Montecavolo e in un’abitazione a Reggio Emilia, facendo finire agli arresti un meccanico 33enne, la sorella 29enne e il compagno 27enne.I tre indagati hanno poi optato per il patteggiamento in tribunale, finendo per ottenere 2 anni e 8 mesi per il titolare e 1 anno e sei mesi per la coppia.