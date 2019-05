Droga nascosta in macchina e nel mobilio, due arresti

Gli uomini della squadra mobile della questura di Reggio hanno arrestato due immigrati in una appartamento a Porto Mantovano in possesso di due chili di cocaina nascosti nel vano segreto della macchina e altri due di eroina all’interno del divano. Dopo un controllo causato dai movimenti sospetti di un uomo all’interno di un’auto parcheggiata in un cortile condominiale, gli agenti hanno effettuato ulteriori indagini che hanno portato alla perquisizione dell’appartamento. In manette Erald Qoshku, 22enne albanese e Flor Alba Marin Patino, 52enne colombiana.