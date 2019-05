Droga e armi nella casa di un anziano deceduto

All’interno di un appartamento Acer di via Don Pasquino Borghi appartenente ad un anziano deceduto, i militari hanno ritrovato un borsone contenente due chili di stupefacenti e due pistole. Secondo le prime ipotesi, la casa dell’uomo era stata scelta per depositare le armi e tenere la droga nascosta dalle autorità. Sono in totale 1,8 chili di hashish e 300 grammi di anfetamina, trovati insieme ad una macchina per il confezionamento. Attualmente, la polizia sta indagando insieme alla scientifica per risalire ai proprietari del materiale illegale.