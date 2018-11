Donna picchiata per anni dal compagno, a Scandiano

Una donna di 43 anni sarebbe finita in ospedale a causa degli schiaffi e dei calci inferti dal compagno, ma non sarebbe stata la prima volta: le violenze in casa andavano avanti da anni, per la donna residente a Scandiano. Per questo motivo, un 40enne è finito in manette con l’accusa di maltrattamenti. L’ultima lite era nata in merito alla restituzione di alcune fasce elastiche sportive che la donna aveva prestato al compagno in passato.