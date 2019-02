Donna intossicata da un braciere acceso in casa

Richiesto l’Intervento dei vigili del fuoco e del 118 a Rubiera per l’ennesima intossicazione da esalazioni di monossido di carbonio, ai danni di una donna che ha acceso un braciere all’interno di una stanza della sua abitazione per riscaldarsi. A chiamare aiuto è stata la stessa donna, una 40enne di origini marocchine, per cui è stato disposto il ricovero al Santa Maria Nuova in condizioni non gravi.