Montecchio Emilia, “La Terrazza” si amplia: da 10mila a 36mila metri

Il Centro Acquisti La Terrazza di Montecchio diventerà presto un punto di riferimento, non solo per i cittadini della Val d’Enza, ma per tutta l’area che va da Parma a Reggio Emilia, grazie ad un progetto di ampliamento, che consentirà all’immobiliare Simmo, che gestisce il Centro Acquisti, di disporre di una superficie più che triplicata rispetto a quella attuale, che quindi si trasformerà nel contenitore ideale di nuove proposte di intrattenimento e di shopping per tutti. E’ quanto emerso sabato sera, durante la cena di gala, di altissimo livello, per presentazione e qualità del cibo, gestita dal catering Galleria Levi, organizzata dal dottor Marco Montali, direttore del Centro Acquisti La Terrazza, accompagnato dalla moglie Patrizia Storti, un evento mondano allietato dalle note del dj Fabione e soprattutto dalla magia e dai giochi entusiasmanti del mentalista milanese GianLupo.

All’evento ha partecipato in prima persona anche il sindaco di Montecchio Paolo Colli, accompagnato da gentil consorte, che si è dichiarato entusiasta dell’iniziativa di Marco Montali, che, pur trattandosi di un’operazione privata, va a confluire nell’ambizioso disegno di ammodernamento e di riqualificazione messo in atto dallo stesso primo cittadino per elevare il livello dei servizi e delle strutture del paese della Val d’Enza.

Oltre al primo cittadino montecchese, alla cena di gala erano presenti vari imprenditori e manager milanesi, interessati all’operazione di ampliamento dello stesso Centro Acquisti, un’iniziativa imprenditoriale presentata ieri da Montali con un video che ha raccontato, in pochi minuti, la storia di 25 anni di vita de “La Terrazza”, per i quali si sono chiusi i festeggiamenti proprio con la cena di sabato sera. Tra i commensali c’erano anche i commercialisti Alessandro Mazzacani di Reggio e Rigel Boni di Montecchio, che collaborano entrambi col Centro Acquisti, così com’era presente la famiglia Giuffredi, proprietaria dell’area adiacente al Centro Acquisti.

Il progetto di ampliamento, per il quale devono essere definiti gli ultimi dettagli, motivo per cui sabato sera non è stata annunciata la data d’inizio dei lavori, prevede l’aggiunta di ben 26 mila metri di superficie agli attuali 10 mila, un’area quindi più che raddoppiata, che raggiungerà i 36 mila metri totali nei quali arriveranno brand di livello nazionale e internazionale, oltre alla creazione di un’area di intrattenimento per giovani e non solo e innovativi servizi ai cittadini.

Il nuovo ambizioso progetto incarnerà ancor di più il concetto di “Unconventional Shopping”, per un’esperienza di acquisto sempre più interattiva e sempre più pronta a soddisfare, nel medesimo luogo, le più avariate esigenze delle persone. Al termine della cena è stato offerto ai presenti un gradito dono, un piccolo “giardino da appartamento”, mentre nel finale, per ricordare i 25 anni di nascita del Centro Acquisti, con alcuni camioncini telecomandati appoggiati sull’ampia tavola, sono state portate agli ospiti alcune monete celebrative dell’evento.