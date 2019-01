Diminuiscono le aziende a Reggio Emilia

Registrata per il terzo anno consecutivo una contrazione del sistema imprenditoriale della provincia di Reggio, con un calo di 168 unità per le imprese iscritte al Registro della Camera di Commercio, secondo uno studio dello stesso ente. Emersa quindi una struttura economica che non riesce a ritornare verso i numeri degli anni precedenti alla crisi. Sono infatti 3.221 le nuove attività del 2018 contro le 3.299 del 2017. Attualmente, le aziende presenti sul territorio sono 54.539.