Devastano azienda dismessa per noia, a Montecchio

Un gruppo di 8 minorenni hanno utilizzato un’azienda dismessa del reggiano per quasi un anno, devastando mobili, infissi e oggetti vari per divertimento, causando danni per circa 40.000 euro. I carabinieri di Montecchio hanno quindi denunciato presso il Tribunale per i minorenni di Bologna il gruppo di ragazzi i quali saranno chiamati a rispondere del reato di concorso in danneggiamento e furto aggravato dalla continuazione dei reati.