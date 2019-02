Detenuto va in escandescenza e devasta una struttura

Un detenuto carcerario del Magreb ospite in via Settembrini da oltre due mesi ha perso la testa iniziando a distruggere tutto ciò che ha avuto a portata di mano, rompendo addirittura il vetro di un cancello blindato. Aggrediti dal detenuto anche dieci agenti intervenuti per bloccarlo, alcuni dei quali sono stati gravemente feriti. “Ancora una volta chiediamo un intervento urgente in tema di sicurezza e risorse”, commenta Giuseppe Saracino, il segretario regionale del sindacato degli agenti della polizia penitenziaria.