Denunciato 20enne per atti persecutori ad Albinea

Un giovane di 20 anni di Albinea è stato denunciato per percosse, violenza privata e atti persecutori per aver preso di mira un 18enne reggiano. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, a partire dal mese di aprile il responsabile aveva iniziato a perseguitare senza alcun apparente motivo, la vittima, deridendola e minacciandola, oltre ad averla picchiata all’esterno di un locale pubblico di Cavriago. In seguito, l’aggressore si sarebbe recato all’abitazione della vittima minacciando la madre del 18enne dicendole che le avrebbe ammazzato il figlio.