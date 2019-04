Dentista abusivo a Luzzara, sequestrato un ambulatorio

Dopo aver sequestrato nel novembre scorso un altro ambulatorio odontoiatrico a Luzzara, nei giorni scorsi è toccato ad uno studio dentistico di Gualtieri dove un uomo si dedicava all’esercizio della professione di medico odontoiatra senza essere in possesso dei titoli necessari. Le indagini sono iniziate in seguito a una verifica nei confronti del sedicente dentista durante la quale sono emerse alcune violazioni fiscali: secondo i dati, l’uomo ha esercitato abusivamente e la professione di medico odontoiatra all’insaputa dei suoi clienti. Inoltre la Finanza ha segnalato anche due medici odontoiatri per aver aiutato l’odontotecnico nell’esercizio abusivo della professione.