Delegazione reggiana al Pride di New York

Una delegazione reggiana si trova a New York per le celebrazioni del World Pride dopo 50 anni dai moti di Stonewall, i moti di liberazione sessuale nel mondo occidentale. Il presidente di Arcigay Gioconda di Reggio Alberto Nicolini si è infatti recato a New York con Andrea Zanini e Rossella Parmiggiani, consiglieri comunali a Fabbrico, che hanno lavorato come volontari dell’associazione “Heritage of Pride”.