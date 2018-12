Decreto Sicurezza, proteste delle cooperative sociali e onlus

Annunciato dal deputato Andrea Rossi il nuovo format di comunicazione di mezz’ora “Social talk”, in seguito alla reazione sul decreto sicurezza di Matteo Salvini. Secondo il parlamentare reggiano infatti, il decreto “pur contenendo aspetti condivisibili come il rafforzamento dei daspo urbani, la possibilità di dotare della pistola taser gli agenti della Polizia municipale e l’incremento delle risorse alle forze dell’ordine varato dai Governi precedenti, vorrebbe individuare un nemico e riduce umanità e diritti, mentre noi siamo convinti che si possa fare sicurezza senza far venir meno l’accoglienza e l’integrazione”. Inoltre secondo il deputato, il decreto “crea migliaia di persone invisibili che non possono accedere al servizio sanitario nazionale, non possono lavorare e per i quali si allungano i tempi per il riconoscimento dello status di protezione internazionale. Ecco perché ad un certo punto possono diventare un problema per la sicurezza, anche perché i rimpatri non sono sempre possibili e con tempi comunque molto lunghi”.