Cyberbullismo, al via la prevenzione nelle scuole

Ritorna il Safer Internet Day, evento annuale promosso dalla Commissione europea per la sicurezza sul web e contro il Cyberbullismo, con incontri nelle scuole per dialogare con i giovani per capire come le nuove generazioni si approcciano ai pericoli della Rete. Il cyberbullismo, atto aggressivo o molesto compiuto tramite strumenti telematici è un fenomeno che coinvolge soprattutto i ragazzi, ma che comincia a mietere vittime anche tra gli adulti: secondo i dati raccolti dall’Unesco, tra il 5% e il 21% dei ragazzi sono vittima del fenomeno. Il tema principale dell’evento internazionale Safer Internet Day 2019 è quindi quello della prevenzione e della difesa da tale minaccia, a cui ha partecipato attivamente l’istituto Motti, dove la professoressa Anna Vurchio, docente di diritto commenta: “Per questa iniziativa abbiamo coinvolto le classi prime grazie al lavoro prezioso della Postale”.