Crolla il soffitto in un’abitazione a Boretto

Paura nelle campagne vicino a Boretto dove un’abitazione al civico 7 di via Argenago ha riscontrato il crollo di un soffitto. All’interno dell’edificio vivono quattro persone, tra cui un disabile che a causa dello spavento è stato trasferito in una struttura a Parma. Nessuna conseguenza per gli altri inquilini che non hanno riportato danni, ma l’edificio è stato dichiarato momentaneamente inagibile a causa di un cedimento strutturale.