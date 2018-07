Corso di formazione per la gestione del magazzino. Un’occasione di riqualificazione professionale rivolta a lavoratori interessati da crisi aziendali nel settore dell’edilizia e delle costruzioni in Emilia-Romagna. Fino al 3 settembre sono aperte le iscrizioni al corso finanziato e gratuito rivolto a lavoratori interessati da crisi aziendali nel settore edilizia e relativa filiera in Emilia-Romagna. Questa opportunità permette di costruire un bagaglio di competenze finalizzato a rendere spendibile la candidatura della persona formata nell’ambito della gestione del magazzino nei vari aspetti logistici e organizzativi. La proposta, nata dall’importante accordo tra diversi Comuni reggiani, associazioni di categoria e sindacati, e organizzata da Demetra Formazione, è rivolta a 12 lavoratori interessati da processi di espulsione da imprese del sistema regionale dell’edilizia e delle costruzioni con esperienza lavorativa non coerente o irrilevante rispetto ai contenuti del percorso. Il corso è strutturato in cinque moduli, prevede una durata 300 ore di cui 180 di aula e 120 di stage in azienda. La metodologia didattica coniuga, quindi, teoria e pratica al fine di fornire all’allievo un quadro completo di conoscenze e applicazioni delle stesse. Al termine si rilascia il certificato di competenze UC1 (gestione spazi attrezzati di magazzino) e UC3 (trattamento dati magazzino). L’iscrizione può essere effettuata presso Demetra Formazione o sul sito www.demetraformazione.it entro il 3 settembre prossimo. Per informazioni rivolgersi a Demetra Formazione srl Via della Costituzione, 27, a Reggio Emilia, Sandra Lusvardi, tel. 0522 1606990.