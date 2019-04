Corriera salta la fermata e lascia 80 studenti sotto la pioggia

Uno degli autobus di Seta non si è presentato alla fermata di Campagnola, lasciando 80 studenti sotto la pioggia in attesa del mezzo che li doveva portare a scuola come tutti i giorni. A quel punto, i ragazzi hanno iniziato a chiamare i genitori per essere accompagnati. Uno dei genitori dichiara: “Non ci è arrivata nessuna comunicazione dall’azienda. Sul tabellone luminoso non c’era scritto nulla. Mia figlia mi ha chiamato e mi ha detto che dovevo portarla a scuola, perché la corriera non era arrivata. C’è un’altra corriera che arriva da Rolo, ma non l’hanno potuta prendere perché era già piena di studenti. Seta non ha mandato un mezzo sostitutivo e non ci ha comunicato nulla. Non c’è scritto nulla nemmeno sulla loro App e sul loro sito. Tuttora non sappiamo perché la corriera non è passata”.