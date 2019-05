Correggio, ladri usano auto come ariete per sfondare un negozio

Alcuni ladri hanno preso di mira un negozio d’abbigliamento di Correggio, in piazzale Porta Reggio 1, portando via vestiti, borse e profumi, utilizzando come già successo in passato, un’auto lanciata contro la vetrina come fosse un’ariete. La breccia fatta nel muro ha quindi permesso ai ladri di entrare e uscire indisturbati dopo aver prelevato il bottino. Sul posto, i carabinieri della stazione di Correggio, che hanno effettuato il sopralluogo e gli accertamenti per l’avvio delle indagini.