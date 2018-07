Mister Reggio è un commesso del Grandemilia

La distesa estiva del ristorante Filippini a Montericco ha fatto da degna cornice venerdì 20 luglio alla tappa reggiana di “Miss Grand Prix” e “Mister Italia – Emilia”, i due concorsi nazionali, promossi dal patron reggiano, il talent scout Claudio Marastoni, presente in giuria venerdì a Montericco per una delle trecento selezioni organizzate su tutto il territorio nazionale. Davanti a un folto pubblico hanno sfilato in passarella 18 bellissime e 16 bellissimi che si sono contesi i titoli in palio, nelle uscite in abito elegante, casual e costume da bagno. A condurre la serata con grande professionalità Simona Barchetti, organizzatrice esclusivista per l’Emilia dei due concorsi, che al termine di una serata molto “caliente”, ha annunciato al numerosissimo pubblico presente, le fasce assegnate, ma soprattutto gli attesissimi titoli di Mister Reggio 2018 e Miss Grand Prix Reggio 2018.

Isabella Ceci è la nuova Miss Grand Prix Reggio 2018, di Casalgrande, 17 anni alta 1.72 studia e pratica danza, con il suo fisico statuario e la sua bellezza particolare, oltre all ‘ importante titolo dedicato alla nostra città, si è anche aggiudicata il posto alla prefinale nazionale di settembre. Chiki Mohamed invece è stato il più votato tra i 10 concorrenti che avevano le carte in regola per ambire al titolo della nostra città. Nato in Marocco nel 1994 , Chiki è alto 1.92, lavora come commesso al Grandemilia, ama il fashion, infatti ambisce ad avere un proprio brand di moda

Ecco gli altri titoli assegnati durante la serata:

Miss Grand Prix Moto: Giulia Conforti, 17 anni di Bologna

Miss Grand Prix Auto: a parimerito Francesca Gibertini, 17 anni di Sassuolo e Debora Ghizzoni, 16 anni di Rolo

Miss Grand Prix Talento: Islam Ezzedini, 18 anni di Reggio

Miss Grand Prix Calcio: Alessia Belloni, 20 anni di Cavriago

Miss Grand Prix Fitness: Giusy Perfetti, 24 anni di Bologna

Un Bello Per il Cinema: Prince Boateng già eletto Mister Reggio 2015, oggi 25 enne

Il Volto Più bello D’Italia: Matteo Maganzani, 25 anni di Mantova

Mister Talento: Stefano Cappelli, 25 anni di Fiorano

Il Modello D’Italia: Dario Romoli, 31 anni di Casalgrande

L’uomo Ideale D’Italia: Mirko Cusato, 24 anni di Boretto