Coppia arrestata per detenzione di stupefacenti, a Reggio Emilia

Arrestati un uomo e la sua compagna in via Martiri della Bettola dopo essere stati trovati con un chilo e 156 grammi di cocaina e 124 grammi di marijuana in casa loro. L’uomo, Rosario Simbari è stato controllato in un bar di via Martiri della Bettola dove era stato segnalato un giro di droga, trovandogli addosso un modesto quantitivo di cocaina, per poi arrivare fino a casa sua dove in manette è finita anche la compagna, Caterina Muto. Trovati a casa dei due anche 13.550 euro in contanti.