Coopservice estranea alle indagini d’appalto in Calabria

Coopservice si dichiara estranea all’indagine sui contratti di appalto all’Ospedale Annunziata di Cosenza, rettificando le indiscrezioni pubblicate da alcuni organi d’informazione che parlano di sequestri di documentazione e di avvisi di garanzia a dirigenti di Coopservice. L’azienda in questione in realtà non ha subito sequestri. “Diffidiamo dall’accostare il nostro nome a vicende cui siamo estranei e ci riserviamo ogni ulteriore azione a tutela della cooperativa e del lavoro degli oltre 15.000 soci e dipendenti”.