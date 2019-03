Continuano le indagini sull’incidente di Novellara

Si indaga ancora sulla dinamica dell’incidente avvenuto a Novellara in via Provinciale Nord, dove una moto e un’auto si sono scontrate. Il motociclista, dopo aver sbattuto contro il parabrezza dell’auto è subito caduto a terra in condizioni gravissime, e ha perso la vita poco dopo. Si tratta di Gian Paolo Bolondi, in rientro a casa dopo il lavoro. Indenni invece le due persone a bordo dell’auto.