Comune di Reggio Emilia, indette le prime due sedute

Ufficialmente convocate in sala del Tricolore in municipio le prime due sedute del Consiglio comunale di Reggio Emilia, dopo le elezioni amministrative e la rielezione del sindaco Luca Vecchi. Le sedute, previste per i giorni 8 e 9 luglio, prevedono tra i temi trattati l’elezione di presidente e dei vice del Consiglio e il giuramento e la comunicazione dei membri della giunta. Inoltre è prevista dal calendario anche una mozione sul nuovo centro commerciale Conad di via Luxemburg.