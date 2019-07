Compra una stufa online ma viene truffato, a Correggio

Un uomo di 44 anni residente a Correggio, è stato vittima di una truffa online: dopo aver versato 400 Euro per l’acquisto di una stufa a pellet in seguito ad un annuncio su un sito internet, il venditore ha fatto perdere le proprie tracce, costringendo l’uomo di Correggio a rivolgersi ai carabinieri. Questi ultimi hanno individuato l’autore del raggiro, e hanno denunciato un 49enne di Anzio, in provincia di Roma, con l’accusa di truffa.