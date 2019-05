Compra uno smartphone ma viene truffato, a Casalgrande

Un 24enne originario di Foggia è stato denunciato per truffa ai danni di un 25enne di Casalgrande, a cui ha venduto uno smartphone che però non gli è mai stato recapitato: dopo aver risposto all’annuncio pubblicato sul sito dal 24enne e aver versato la caparra di 100 euro sulla carta prepagata dal venditore, l’acquirente è stato contattato per versare il saldo pari a 210 euro, senza la quale non sarebbe stato spedito il cellulare. A quel punto, il truffatore è sparito nel nulla senza dare più notizie, portando la vittima a sporgere denuncia ai carabinieri di Casalgrande risaliti al 24enne foggiano, denunciato per truffa.