Completato lo spargimento di sale per le strade

Le squadre Iren hanno completato lo spargimento di sale preventivo per la viabilità principale dei punti critici e dei marciapiedi e viali ciclopedonali, in vista delle possibili nevicate previste nei prossimi giorni. Il servizio preventivo anti ghiaccio invece viene svolto costantemente durante tutta la stagione invernale, per poter garantire una maggior sicurezza stradale ogni volta che la temperatura scende al di sotto dello 0° C mentre la rimozione della neve avviene solo dopo i 3-5 cm di accumulo, per evitare che gli spartineve danneggino il manto stradale.