Circoncisione in casa, muore bambino di 5 mesi a Scandiano

Un bambino di appena 5 mesi è stato sottoposto ad un intervento di circoncisione improvvisato in casa a Scandiano, causando la morte del piccolo nella notte tra venerdì e sabato. A praticare l’intervento sono stati gli stessi genitori, adesso indagati per omicidio colposo. Arrivato in ospedale in condizioni già critiche, la vittima è stata trasportata d’urgenza a Bologna tramite elicottero, dove però è morto durante la notte a causa dell’emorragia.