Ciclista investito a Montecavolo, in condizioni gravi

Gravi le condizioni di un uomo di 89 anni rimasto ferito in un incidente stradale nel quale è stato travolto mentre era in sella alla sua bicicletta. Percorrendo via Nenni a Montecavolo di Quattro Castella, un suv guidato da un 40enne ha urtato l’uomo facendolo finire sull’asfalto. Immediato l’arrivo del 118 che hanno cercato di fermare l’emorragia dell’uomo il quale aveva battuto la testa. Una volta stabilizzata, la vittima è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Parma in condizioni gravi.