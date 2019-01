Cerca di introdurre 19 kg di eroina in Italia

Dopo essere stato fermato il 6 gennaio per un controllo anti droga, un pakistano di 21 anni sarebbe stato trovato in possesso di mezzo etto di eroina avrebbe condotto i militari all’interno del suo alloggio di Campegine dove sarebbe stato rintracciato un altro pakistano di 37 anni privo di documenti. Monitorato dalla squadra mobile della polizia reggiana, l’uomo avrebbe cercato di introdurre in Italia quasi 19 kg di eroina lo scorso 5 novembre, nascosta nella fodera di due borsoni, imbarcati nella stiva da un corriere reggiano attualmente detenuto. Secondo le ricostruzioni, il 37enne sarebbe stato colui che avrebbe mantenuto i contatti con il corriere e con il fornitore in Pakistan, gestendo l’intera operazione.