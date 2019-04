Centro scommesse abusivo a Castellarano, nei guai una 25enne

Denunciata per esercizio abusivo dell’attività di gioco d’azzardo una ragazza di 25 anni di Modena, multata a causa della sua sala scommesse nel centro di Castellarano la quale è stata sequestrata nei giorni scorsi. La donna infatti raccoglieva scommesse senza la necessaria autorizzazione, gestendo una sala scommesse abusiva per conto di una società in Austria non affiliata ai Monopoli di Stato. Dopo un precedente avviso e una diffida dal proseguimento di tale attività, la donna ha però perseverato nell’esercizio causando il sequestro preventivo dei locali.