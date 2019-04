Cellulare alla guida, aumentano le multe

In aumento del 50% in un anno le contravvenzioni per uso improprio del telefono alla guida a Reggio Emilia. Le multe sono salite dalle “165 nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 7 aprile 2018 alle 250 elevate nello stesso periodo del 2019”, insieme al ritiro di 10 patenti “per la recidiva biennale nella stessa contravvenzione”. Gli agenti di Reggio Emilia hanno inoltre messo in campo dei controlli in collaborazione con i colleghi di Modena impegnando complessivamente 31 pattuglie. Controllati 258 veicoli, con 29 contravvenzioni per violazione dell’articolo che sanziona il conducente che fa uso di apparecchi radiotelefonici o di cuffie alla guida”.