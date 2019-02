Cede struttura, operaio precipita

Gravi le condizioni di un operaio di 30 anni rimasto ferito all’interno dello stabilimento della ceramica Gresmalt, in via Feleghetti a Viano, dopo essere caduto da una altezza di circa 8 metri. Attualmente si trova in ospedale a Modena dove’è giunto con l’elisoccorso. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri di Casalgrande, il giovane si trovava sul tetto dell’azienda una una struttura in plexiglas è ceduta facendolo precipitare al suolo, coinvolgendo un altro operaio rimasto illeso.