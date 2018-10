Il Castello di Bianello diventerà patrimonio artistico delle Nazioni Unite

L’assessore di cultura, beni storici, promozione del territorio, sport, sicurezza e trasporto pubblico, Danilo Morini, annunciain merito al Castello di Bianello: “Sono lieto di sottolineare che entreremo tra i territori protetti dall’Unesco. La procedura è già avviata. Personalmente, sin dalla giovane età, amavo i castelli e ho avuto la possibilità di osservarne tantissimi, perciò ho visto l’idea di dovermi occupare di un bene così prezioso e significativo come il castello di Bianello come un vero privilegio e, di questo, devo ringraziare il sindaco.”

“E’ stata un’esperienza faticosa e al contempo affascinante, in quanto il castello stesso è un bene complesso, molto complesso. La manutenzione di mura, mobili, porte e finestre, sentieri, affreschi, intonaci e giardini non è un impegno da vivere alla giornata, ma richiede dedizione e programmazione. Non a caso ai tempi dei Bacigalupo, gli ultimi proprietari sino agli anni ‘50, vi si dedicavano un fabbro, un muratore e un restauratore in maniera permanente; non per un vezzo, ma per vera necessità. E tuttavia, nel periodo della mia infanzia, il maniero era inavvicinabile; entravi solo se invitato dal proprietario o conoscendo il custode che, notte tempo e in assenza dei proprietari, in maniera “clandestina” ti apriva le porte”.