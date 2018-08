Crisi Ferrarini: a Reggio non scatta la Cig straordinaria. Nuovo incontro a Unindustria

Crisi Ferrarini, la Cassa integrazione straordinaria è scattata solo in Lombardia per i 230 dipendenti della Vismara. Non per i dipendenti del gruppo di Rivaltella, delle sedi di Reggio e di Parma: l’incontro di ieri in Regione è stato aggiornato a domani, giovedì 2 agosto, nella sede di Unindustria a Reggio Emilia. Ciò perchè sono insorte difficoltà procedurali difficili da sbrogliare: in sostanza, per ottenere la Cigs non basta la dichiarazione di un “aggravamento repentino della crisi”, ma è necessario che i bilanci siano in perdita da almeno due esercizi, circostanza che non si è verificata per i bilanci di Ferrarini Spa. Domani, dunque, si valuterà se esiste una possibilità per concedere egualmente la Cigs, oppure se si dovrà ricorrere ai contratti di solidarietà tra i dipendenti, che attendono gli stipendi da tre mesi. Sempre giovedì è in calendario un incontro tra una delegazione delle maestranze e dei sindacati col sindaco Luca Vecchi, mentre venerdì alle 15 è convocato l’atteso tavolo di crisi al Ministero dello Sviluppo economico a Roma: in quella sede l’.a.d. Lisa Ferrarini dovrebbe riferire sul piano industriale e eventuali ipotesi di cessione. All’incontro parteciperanno la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni e il vicesindaco di Reggio Matteo Sassi. Ferrarini Spa e Vismara sono entrate il 26 luglio in concordato preventivo, affidate ai commissari giudiziari Bruno Bartoli e – per la controllata Vismara – a Franco Cadoppi. Fuori dal concordato invece la società agricola Ferrarini.