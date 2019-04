Caso di Villa Novella, 5 persone indagate

Sono cinque le persone indagate per lo svolgimento di attività infermieristica abusiva, denunciati per esercizio indebito della professione sanitaria. Si tratta di quattro operatrici sanitarie, insieme al legale rappresentante della casa famiglia “Villa Novella” di via Moro a Casalgrande. La struttura è stata inoltre sospesa dopo una prima ispezione nella quale alcuni ospiti sono stati trovati in condizioni psico-fisiche abbastanza gravi da far chiudere la casa famiglia. “Abbiamo adempiuto a sanare alcune situazioni, tanto che l’ispezione congiunta dei militari e dell’Ausl di due settimane fa non ha trovato nulla che non andasse”, afferma il legale di tutti e 5 gli indagati.