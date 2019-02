Caso della truffa di diamanti, accusati tre funzionari di Bpm

La Federconsumatori Reggio Emilia sta seguendo il caso dello scandalo dei diamanti che ha colpito diverse personalità, nel quale risultano come indagati anche tre funzionari delle agenzie reggiane del Banco Bpm. Secondo i sospetti dei pubblici ministeri di Milano, le banche non solo erano segnalatrici di una possibilità di investimento, ma erano anche a conoscenza dei valori reali dei preziosi in questione. Indagato per truffa aggravata, autoriciclaggio e ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza il direttore generale di Banco Bpm Maurizio Faroni.