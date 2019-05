Casalgrande, i ladri fanno esplodere un bancomat

Alcuni malviventi hanno fatto saltare il bancomat della filiale della Banca Centro Emilia di via Canale a Casalgrande per poi fuggire con il bottino. Per farlo, hanno saturato la colonnina con gas acetilene e hanno fatto esplodere il tutto con un contatto elettrico. Sono in corso di quantificazione i danni causati dalla deflagrazione e sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Casalgrande.