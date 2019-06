Casa d’appuntamenti a Gattatico, denunciata cinese di 38 anni

Una cinese di 38 anni di Gattatico è stata denunciata per favoreggiamento della prostituzione, per aver affittato un appartamento trasformato poi in casa d’appuntamenti, pubblicizzato con annunci su vari quotidiani e siti online delle province di Reggio e Parma. Le indagini dei carabinieri sono partite alla fine dell’anno scorso dopo alcune segnalazioni di un viavai di persone.