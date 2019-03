Capogruppo del Pd assolto dall’accusa di firme fasulle

Assolto il capogruppo in consiglio comunale del Pd, Andrea Capelli, “perché il fatto non costituisce reato”, nel processo in cui era imputato per la presunta pratica di autenticazione di firme false per la lista Centro Democratico in vista delle elezioni regionali del novembre 2014. Richiesta dalla procura un anno di condanna, ridotta a otto mesi per effetto del giudizio abbreviato. Capelli dal canto suo si era sempre difeso sostenendo di essere inconsapevole della falsificazione: “Sono soddisfatto che ci sia stata una valutazione che ritengo corretta ed equilibrata di questa vicenda”, commenta Capelli.