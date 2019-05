Campagna elettorale, ultimo giorno prima delle votazioni

Ultimo giorno di campagna elettorale prima del silenzio in vista del voto amministrativo ed europee di domenica. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 sia per il rinnovo del parlamento di Strasburgo sia per l’elezione di sindaci e consiglieri comunali, non solo di Reggio Emilia ma di anche altri 32 comuni della provincia. Lo scrutinio è previsto per le ore 23 di domenica dopo la chiusura dei seggi, per quanto riguarda le Elezioni Europee, mentre per le Elezioni Comunali, si svolgerà a partire dalle ore 14 di lunedì 27 maggio.