Camminano sulle auto per divertimento, danneggiandole

Identificati e denunciati i quattro giovani che nella notte del 4 agosto scorso, avevano iniziato a camminare per puro divertimento e vandalismo, su sette auto in via San Rocco e in via Guido Da Castello, danneggiandole.

L’azione è stata commessa alla presenza di molte persone in giro per la città, una di loro infatti ha effettuato la prima segnalazione per alcuni danneggiamenti intorno alle 10 di sera ai carabinieri. Raccolte quindi le testimonianze della gente che aveva assistito ai fatti, e verificate le immagini dei sistemi di video-sorveglianza, i militari hanno individuato gli autori del gesto.

I giovani in questione sono tutti residenti a Reggio Emilia, con un’età tra i 18 ed i 23 anni, che sono stati denunciati per danneggiamento aggravato in concorso.