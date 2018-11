Reggiana, tutto facile contro il Mezzolara: 3-1 in pochi minuti

Reggio Audace 3

Mezzolara 1

Marcatori: al 6’pt Zamparo (R), all’11’pt Bardeggia (R), al 30’pt Zamparo (R), all’8’pt Dall’Osso (M).

Reggio Audace (4-3-1-2): Narduzzo; Cozzolino, Spanò, Cigagna (dal 25’st Rozzio), Belfasti (dal 19’st Masini); Crema (dal 38’st Cozzari), Cavagna, Osuji (dal 1’st Staiti); Boldrini; Bardeggia, Zamparo (dal 1’st Ponsat). A disp.: Rossi, Luche, Cozzari, Palmiero, Piccinini. All.: Mauro Antonioli.

Mezzolara (4-3-3): Malagoli; Nicoli (dal 15’pt Bolelli) Ferrari, Dall'Osso, Lo Russo; Bertani (dal 38’st Ballandi), Menarini, (dal 38’st Mutti) Mezzetti (dal 6’st Kharmoud); Sala, Grazhdani (dal 13’pt Chmangui) , Sereni. A disp.: Di Bernardino, Pelliconi, Grandini, Bolelli, Bertetti. All.: Romulo Togni.

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano, coadiuvato da Leonardo Brizioli e Antonio D’Angelo di Perugia.

Note: spettatori 3500 circa; ammonito Ciganga (R), Menarini, Bertani (M); minuti di recupero 2 + 3.

DI LORENZO CHIERICI

Tutto in undici minuti e la Reggiana risolve la partita contro il Mezzolara col minimo sforzo e anche un pizzico di fortuna che non guasta mai. Dopo 5’ Zamparo, lanciato a rete, viene atterrato da Ferrari, che viene espulso e sei minuti dopo Cozzolino serve Bardeggia e segna il 2-0, col guardalinee che prima alza la bandierina, poi l’abbassa e l’arbitro convalida. Per il Mezzolara è stato un inizio davvero drammatico; tutto in discesa invece per la Regia, ma non era certamente questo il test per capire di che pasta siano fatti i granata. Finisce 3-1.

LE FORMAZIONI

La Reggio Audace scende in campo con un interessante 4-3-3 che vede in porta Davide Narduzzo, mentre in difesa c’è una novità: Cozzolino sull’out di destra, un ruolo che il giovane centrocampista ha dimostrato ieri di poter fare tranquillamente, anche se, a dirla tutta, di fronte non aveva poi giocatori di così elevato spessore. In mezzo ci sono invece Spanò, capitano e Cigagna, mentre a sinistra gioca Belfasti, tra i migliori, come spesso accade quando gioca. A centrocampo Crema, di nuovo di titolare dopo alcune settimane in naftalina, Cavagna davanti alla difesa e Osuji sul centro sinistra. Dietro alle punte pronto a sganciarsi a sinistra o ad alternarsi con uno degli altri due là davanti l’esperto Boldrini, con il baby gol Bardeggia che affianca il bomber Zamparo.

Rivoluzionata dopo pochi istanti di gioco invece la formazione del Mezzolara, che era partita con un 4-3-3, poi diventato un 3-5-1 a causa dell’espulsione di Artiom Ferrari, che ha falciato da tergo Zamparo lanciato a rete in occasione del rigore dell’1-0. Nel secondo tempo, poi il Mezzolara tira ulteriormente i remi in barca, per evitare che il passivo sia troppo elevato e schiera un 4-4-1, cercando di giocare sugli esterne in contropiede.

PRIMO TEMPO

Dopo pochissimi istanti di gioco, i granata vanno in vantaggio: gran palla filtrante di Belfasti per Zamparo che viene atterrato dal Ferrari, giovane difensore del 2000 del Mezzolara: l’arbitro non ci pensa due volte e assegna il calcio di rigore, che Zamparo trasforma con un sinistro rasoterra a fil di palo alla sinistra del portiere. Pochi istanti dopo e Zamparo vince un contrasto appena dentro l’area e la deviazione fortuita mette in gioco Cozzolino che mette dentro per il giovane Giordano Bardeggia che, a porta vuota, segna il 2-0. Il Mezzolara protesta perché il guardalinee aveva alzato la bandierina, peccato che Cozzolino fosse stato rimesso in gioco da un fortuito rimpallo, quindi l’arbitro convalida la rete.

La Regia insiste e al 19’ Crema, oggi di nuovo titolare nel Ruolo dimezzala destra, serve all’indietro il giovane Bardeggia che calcia alto. La partita è vivace e il Mezzolara arriva al tiro con Mezzetti che cerca di sorprendere Narduzzo in diagonale,, ma il portiere granata devia la sfera in corner, dalla successiva battuta la sfera arriva a centro area su Dall’Osso che controlla e conclude verso il portiere granata che non vede passare il pallone; sulla linea di porta salva il centravanti Zamparo in fase difensiva. La Reggiana continua a insistere e il Mezzolara è davvero poca cosa, tant’è che al 30’ segna il terzo gol: cross di Belfasti per Zamparo che salta fra due avversari e infila il pallone sull’angolino lontano. La Reggiana insiste e ci prova prima con Osuji che non inquadra la porta, poi con Cigagna di testa, ma la palla termina alta e infine con Cavagna da fuori, ma l’estremo ospite manda in calcio d’angolo.

SECONDO TEMPO