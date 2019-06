Cagnolina avvelenata a Castelnuovo Monti

Una cagnolino è in condizioni gravissime in un ambulatorio veterinario di Castelnovo Monti, dopo essere stato trovato in preda alle convulsioni nel giardino dell’abitazione dei suoi proprietari nel centro di Castelnovo Monti, ai piedi della Pietra di Bismantova. Secondo la dottoressa Loretta Bovi, intervenuta sul posto, la cagnolino è stata avvelenata: “La sintomatologia è chiara; si è trattato di un gesto doloso, di qualcuno che ha gettato un’esca avvelenata. Una cosa gravissima. Mai accaduto prima niente del genere all’interno di una zona residenziale. Ne sapremo di più una volta fatte le analisi. Intanto il cane è sedato, in coma farmacologico. Procederemo con la bonifica del giardino con l’aiuto dei cani antiveleno che operano anche all’interno del Parco nazionale dell’Appennino; nelle prossime ore denunceremo la cosa all’Unione dei comuni, ai carabinieri e ai carabinieri forestali”.