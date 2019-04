Si butta dalla pietra di Bismantova col suo cane, perdendo la vita

Un uomo di 34 anni di Ramiseto si è lanciata dalla Pietra di Bismantova con in braccio il proprio cane il suo cane, precipitando dalla zona del Pilone giallo sulla sommità della pietra. Per recuperare il corpo dell’uomo e del cane, sono intervenuti sul posto i carabinieri, le squadre del Soccorso alpino, i vigili del fuoco e le squadre di volontari del 118. Prima di suicidarsi, la vittima ha lasciato in casa due lettere di scuse indirizzate ai genitori, che spiegano le motivazioni del suo gesto.