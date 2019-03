Bufala della sparatoria, denunciato il deputato Gianluca Vinci

La bufala della sparatoria inesistente lanciata il 26 febbraio su Facebook dal deputato della Lega, Gianluca Vinci, è costata all’uomo una denuncia, come spiegato dalla lista civica “Reggio in comune”: “Abbiamo deciso di far valutare alle Forze dell’ordine ed alla Procura di Reggio Emilia se tale condotta possa considerarsi procurato allarme ai sensi dell’articolo 658 del codice penale e di ‘pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico’ ai sensi dell’articolo 656”.