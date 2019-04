Bibbiano San Polo, via alle “quote rosa”

Il Bibbiano San Polo è partito col piede giusto per quanto riguarda il calcio femminile. Lunedì scorso, infatti, allo stadio Luigi Bedogni c’erano già tredici bambine che, al primo stage per avvicinarsi al calcio giocato, hanno deciso di tuffarsi in questa nuova avventura. Al primo raduno, sotto la guida attenta di Andrea Tedeschi, ex allenatore della Reggiana, c’erano appunto dieci bimbe nate negli anni 2010 e 2011, due del 2009 e una ragazzina del 2012. Lunedì prossimo, 8 aprile e lunedì 15 aprile, sempre alle 17,30 avranno luogo le altre due giornate di stage famminile e il Bibbiano San Polo, dichiarandosi entusisata per questo primo risultato, spera vivamente di raggiungere un minimo di 14-15 bimber per iscrivere una squadra a un campionato, probabilmente del Centro Sportivo, per poi scegliere l’allenatore e la sede degli allenamento. Anche agli stage di lunedì 8 aprile e di lunedì 15 aprile ci sarà sempre Andrea Tedeschi, che permetterà alle ragazzine iscritte di approcciarsi al calcio nel miglior modo possibile.

Lo stage è completamente gratuito e aperto a tutte le ragazzine interessate a giocare a calcio nate dal 2009 al 2012. Parallelamente, sempre alle 17,30 e sempre per tre lunedì, ci sarà invece lo stage per entrare a far parte della Scuola calcio del Bibbiano San Polo per i ragazzini nati dal 2012 al 2014, un primo impatto che permetterà loro di capire se il calcio potrà diventare, per maschi o femmine che siano, la loro grande passione.