Bando per l’affidamento dell’accoglienza migranti, gara deserta

Arriva la scadenza per la presentazione di manifestazioni di interesse al bando pubblicato dalla Prefettura di Reggio per l‘affidamento dei servizi di accoglienza dei richiedenti asilo nella nostra provincia, ma anche stavolta la gara era deserta, e nessun soggetto ha presentato un’offerta, con realtà reggiane come la Dimora d’Abramo e la Cooperativa l’Ovile che hanno deciso di non partecipare.

Visto l’esito, la Prefettura dovrà valutare quali altre strade intraprendere nei confronti della gestione dei migranti nella provincia.